Nach abgetrennten Schafköpfen in Bleicherode: Peta sucht grausamen Tierquäler per Belohnung

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nach abgetrennten Schafköpfen in Bleicherode: Peta sucht grausamen Tierquäler per Belohnung

In der Nacht vom 26. April töteten Unbekannte zwei Kamerunschafe auf einem Grundstück in der Niedergebraer Straße in Bleicherode und stahlen ein weiteres Tier (wir berichteten). Doch die Tätersuche dauert an. Die Tierschutzorganisation Peta hat daher nun mit dem Schafhalter eine Belohnung ausgesetzt. Insgesamt 1500 Euro winken jenem, der Hinweise zur blutigen Tat geben kann. Die Tierquäler trennten den Schafen damals den Kopf ab. Die Polizei ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und wegen Diebstahls.

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 03631/960 an die Polizei zu wenden. Zudem können sie sich unter 0711/860 5910 bei der Tierrechtsorganisation melden – auch anonym.