Die Corona-Pandemie hat sich in das kollektive Gedächtnis aller Menschen, die sie erlebt haben, tief eingegraben.

Nach dem Verlust Angehöriger durch Corona: Eine Frau in Nordhausen gründet Selbsthilfegruppe

Nordhausen. Das Corona-Virus brachte auch im Kreis Nordhausen vielen Menschen schmerzliche Erfahrungen. Jetzt besteht der Plan, für Betroffene eine Selbsthilfegruppe zu gründen.

Es gibt nicht wenige Menschen, die einen Angehörigen in der Zeit der Pandemie durch Corona verloren haben. „Wenn dies zu einem Zeitpunkt passierte, als sich die oder der Angehörige in Isolation befand, zum Beispiel in Pflegeheimen, war es zusätzlich eine sehr schmerzliche Erfahrung“, meint Jessica Piper, Sprecherin des Nordhäuser Landratsamtes.

Eine betroffene Angehörige möchte zu diesem Thema im Landkreis Nordhausen eine Selbsthilfegruppe gründen, um sich mit anderen Menschen, die diese Erfahrung ebenfalls gemacht haben, auszutauschen, vor allem mit Menschen, deren Angehörige während der Isolation verstorben sind. „Gespräche unter Betroffenen können Unterstützung, Halt und Stärkung geben, um das Erlebte besser zu verarbeiten“, betont Jessica Piper.

Bei Interesse an einem Erfahrungsaustausch und an der Mitarbeit in dieser Selbsthilfegruppe können sich Interessierte bei der Selbsthilfekontaktstelle des Landkreises Nordhausen melden.

Kontakt ist möglich per E-Mail an gesundheitsfoerderung@lrandh.thueringen.de sowie telefonisch unter der Nummer 03631 / 911 5402 und 911 5403 oder wochentags zwischen 20 und 21 Uhr unter der privaten Telefonnummer 0178 1897345.