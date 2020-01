Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nach der Jagd nahe Lipprechterode: Toter Hirsch sorgt weiter für Empörung

Um die Jagd nahe Lipprechterode, bei der ein Hirsch in einem Teich erschossen wurde, kehrt keine Ruhe ein. Vielmehr sammeln sich widersprüchliche Aussagen und selbst politische Wortmeldungen. So hat sich ein Angler an die TA gewendet, der sich zum Zeitpunkt der Jagd an dem See aufgehalten haben will. Auch der Nordhäuser, der erst seit einem Jahr an den Teichen nordwestlich von Helenenhof angelt, bestätigt die Fassung des Revierinhabers, nach der der Hirsch angeschossen war: Es habe sich um zwei Einschüsse gehandelt, sagt der Mann, der aus Furcht eines Angelverbots an den Seen seinen Namen nicht preisgeben will.

Widersprüchlich ist jedoch seine Schilderung über den erlösenden Schuss: Während der Revierinhaber sagt, ein Teilnehmer seiner Jagd habe erst für freie Schussbahn gesorgt, widerspricht der Angler: Der Jäger habe schon angelegt, als noch am Ufer dahinter andere Angler gestanden hätten. Erst seine Warnung habe womöglich eine Schussabgabe verhindert. Zudem seien auch an den dahinter befindlichen Teichen – also nicht im Blickfeld des Jägers – weitere Angler unterwegs gewesen. „Es fühlte sich gefährlich an“, befindet er. Ob tatsächlich Gefahr für Leib und Leben bestand, prüft die Jagdbehörde. Aus Sicht des Vorsitzenden der Hegegemeinschaft Rotwild, Klaus Thiemrodt, war es das. Demnach schießen heutige Jagdwaffen zwischen drei bis fünf Kilometer weit und können am Wasser abprallen. „Sicherheit für den Menschen geht vor“, so sein Credo. Laut dem Ilfelder hätte der Schuss aufs Wasser aber auch aus anderen Gründen verhindert werden müssen: In der Regel lasse man angeschossenes Wild zunächst im sogenannten „Wundbett“ zur Ruhe kommen, um es dann ausschließlich durch die fünf vom Landrat bestätigten Schweißhundeführer aufzuspüren und dann von ihrem Leid zu erlösen. Wie Thiemrodt bezeichnet auch CDU-Kreistagsmitglied Egon Primas die Vorfälle als „traurig“ und durch Spekulationen in Bevölkerung und Internet als schädlich für die Jägerschaft. Das Werben um Verständnis für die Jagd als Kulturgut werde so um Jahrzehnte zurückgeworfen, fürchtet der ehemalige Forstausschuss-Vorsitzende im Thüringer Landtag. Ob der Hirsch überhaupt hätte erlegt werden dürfen, will er nun prüfen lassen. Er habe bei der Unteren Jagdbehörde dafür eine Trophäenschau eingefordert, erklärte Primas, der statt emotionaler Debatten eine nüchterne Aufarbeitung der Behörden fordert. „Anonyme Schreiben mit Drohungen gehen da absolut nicht“, sagt er zu einer Begleiterscheinung der Vorfälle.