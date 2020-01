Nach der Silvesternacht in Nordhausen: Aufgeräumt wird am 2. Januar ab 4 Uhr

Können sich Ihre Kollegen eigentlich auf Silvester freuen?

Sie freuen sich über jede Arbeit (lacht). Feiern ist ihnen in der Silvesternacht natürlich auch erlaubt, die Reinigung beginnen wir ohnehin erst am 2. Januar – Neujahr ist schließlich Feiertag, Beschwerden über den Silvestermüll zu Neujahr bekamen wir auch noch nicht. Eine Ausnahme ist die Bereitschaft für den Winterdienst, den wir abgesehen von den Bundesstraßen im Nordhäuser Stadtgebiet erledigen: Rund um die Uhr ist einer in Bereitschaft, um im Falle des Falls sofort reagieren zu können, die normale Schicht beginnt 4 Uhr morgens, mit bis zu fünf Fahrzeugen könnten wir gleichzeitig losfahren.

Wann legt die Stadtreinigung am 2. Januar mit dem Aufräumen nach Silvester los?

Ab 4 Uhr werden wir mit drei bis vier Fahrzeugen im Einsatz sein, zudem noch mit einem Handreinigungstrupp: Die großen Feuerwerksbatterien nämlich passen nicht in die Kehrmaschine, da muss man mit Besen und Schaufel ran. Einfacher könnten die Leute es natürlich meinen Kollegen machen, indem sie die leeren Batterien wieder mitnehmen.

Können Sie anhand des Mülls Silvestertrends ausmachen?

Die Feuerwerksbatterien gibt es definitiv häufiger als früher. Dafür haben wir zum Glück nicht mehr so viele China-Böller. Das aus denen rieselnde braune Pulver verunreinigt wirklich die Stadt.

Gibt es eine Prioritätenliste beim Aufräumen?

Wir beginnen auf dem Theaterplatz, wo üblicherweise auch das Meiste rumliegt, arbeiten uns dann über die Töpferstraße und Markt peu-à-peu in die Außenbereiche vor. Im Gegensatz zur turnusmäßigen Reinigung kümmern wir uns nach Neujahr auch um die Gehwege in der Innenstadt – außerhalb des Zentrums sind die Anwohner wie immer zuständig. Üblicherweise sind wir nach vier bis acht Stunden durch, sollte die Stadt nach dem Vormittag wieder sauber sein. Schnee ist diese Woche ja nicht in Sicht.

Welche Mengen Silvestermüll fallen an?

Das verwiegen wir nicht gesondert, das Fassungsvermögen der vier Kehrmaschinen reicht jedenfalls. Wie auch die anderen gemischten Abfälle wird der Silvestermüll verbrannt, und zwar in einer Anlagen im Umkreis von 100 Kilometern.

Sollte das Silvesterfeuerwerk weiter erlaubt sein?

Dazu will ich mich nicht äußern, wir machen unsere Arbeit weiter gern.