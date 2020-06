Sind diese Bilder aktuell? Die Tierschützer von Peta sehen darin den Beleg einer fragwürdigen Tierhaltung in Bleicherode. Das Landratsamt kommt bei Kontrollen aber zu anderen Ergebnissen.

Bleicherode. Die Tierschutzorganisation wirft dem Veterinäramt in Bleicherode Versagen vor. Die Behörde zweifelt jedoch am belastenden Bildmaterial.

Nach Fall in Bleicherode: Peta droht dem Landratsamt

Nach Fall in Bleicherode: Peta droht dem Landratsamt

Die tragische Gesichte um eine Tierhalterin in Bleicherode, die Peta als „Horrorzüchterin“ bezeichnet, bekommt ein neues Kapitel. Eines, das womöglich sogar für das Nordhäuser Landratsamt vor dem Landesverwaltungsamt enden könnte.

Doch von vorn: Im November 2019 deckte die Tierschutzorganisation mit der Vox-Sendung „HundKatzeMaus“ eine fragwürdige Tierhaltung in einem Schrebergarten der Kalistadt auf. Die ausgestrahlten Bilder, die seinerzeit mit versteckter Kamera entstanden, waren nichts für schwache Nerven: Demnach vegetierten im Sommer auf einem verwahrlosten Grundstück – übersät mit Tierleichenteilen – insgesamt sechs Landseer-Hunde, ein Neufundländer sowie zig Schafe, Kaninchen und Enten vor sich hin.

Zum Zeitpunkt der Ausstrahlung hatte sich bereits das Nordhäuser Veterinäramt eingeschaltet und war der Haltung, die in „vielen Punkten“ als tierschutzwidrig eingestuft wurde, mit Auflagen begegnet.

Nun aber hätten Peta abermals Hinweise einer sogenannten Whistleblowerin erreicht. Die heimlichen Aufnahmen sind unter dem Pseudonym „A-S-N“ entstanden. Aus Sicht von Jana Hoger von Peta zeigen sie „etliche Tiere unter schlimmen Bedingungen“. „Wie die aktuellen Bilder belegen, sind die Hunde noch immer in einem schlechten Zustand, die Kaninchen werden weiterhin nicht ausreichend mit Wasser und Nahrung versorgt und die Hühner müssen zwischen toten Artgenossen vegetieren“, erläutert sie. Peta will mit einer Petition die Beschlagnahmung der Tiere erreichen, habe bereits 28.000 Unterschriften gesammelt und erneut Strafanzeige gegen die Halterin gestellt. Und mehr noch: Im Internet droht der Verein dem Veterinäramt mit einer Aufsichtsbeschwerde. Das Amt habe keine ausreichenden Schritte unternommen, so der Vorwurf.

Im Landratsamt hat man eine andere Sicht auf den Fall: Behördensprecherin Jessica Piper lobt etwa die „engmaschige und weiterhin kooperative Zusammenarbeit mit der Halterin“. Seit Juli werde sie vom Veterinäramt begleitet. Seitdem seien unter anderem die Zwinger gemäß geltender Verordnungen umgestaltet worden. Piper verweist zudem auf angemeldete und unangemeldete Kontrollen, zumeist ein bis zweimal im Monat. Ein Ergebnis: „Alle Hunde befinden sich bei gutem Allgemeinbefinden, sehr gutem Ernährungszustand und Pflegezustand. Sie zeigen ein aufgeschlossenes, freundliches Verhalten ohne Verhaltensauffälligkeiten.“ Die betreuende Tierärztin schätze dies ebenfalls so ein. Rechtskonform gehe es auch bei den anderen Tieren zu.

Auf das Bildmaterial der Whistleblowerin angesprochen, wirkt das Landratsamt skeptisch. „Wie aktuell das ist, kann nicht beurteilt werden“, sagt Piper. Tatsächlich enthalten, so ergeben es Recherchen unserer Zeitung, die Fotodateien keine Metadaten mit Aufnahmedatum. Schon im vergangen Herbst sei veraltetes Bildmaterial aus dem Sommer verwendet worden, gibt Piper zu denken.