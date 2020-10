Nach Gehegetreppe in Nordhausen: Auch Frauenberger Stiege wird saniert

In dieser Woche haben die die Sanierungsarbeiten an der Frauenberger Stiege in Nordhausen begonnen.

In dieser Woche haben die Sanierungsarbeiten an der Frauenberger Stiege in Nordhausen begonnen. Der städtische Bauhof hat sich – nach der Errichtung der Gehegetreppe – ein weiteres großes Treppenprojekt vorgenommen. „Die Arbeiten umfassen den Rückbau der verschobenen Stufen, die Erneuerung des Unterbaus und das Einsetzen der gebrauchten Stufen“, so Bauhofleiter Matthias Eggerth. Darüber hinaus werde laut Rathaus der Zaun versetzt, um den parallel zur Treppe verlaufenden Weg als Rad- und Gehweg zu nutzen. Abhängig vom Wetter werden die Arbeiten bis voraussichtlich Frühjahr 2021 andauern.