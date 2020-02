Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nach Vandalismus muss Fußballplatz in Nordhausen geschlossen werden

Unbekannte haben auf dem Petersberg einen hohen Schaden durch Vandalismus angerichtet, beklagt die Nordhäuser Stadtverwaltung. Betroffen sind ein Fußballfeld und die Skaterbahn. Auf dem Fußballplatz wurde ein Stück des Belags herausgerissen, so dass dieser aufgrund der Unfallgefahr geschlossen werden muss. Der Platz soll mit einem Bauzaun komplett abgesperrt werden. Die Stadtverwaltung sei derzeit bemüht, kurzfristig eine Firma zur Reparatur und Kostenermittlung zu finden, da der komplette Belag gewechselt werden muss, hieß es in einer Presseerklärung aus dem Rathaus. Die Skaterbahn soll in den nächsten Tagen durch den Bauhof repariert werden. Hier wurde ein etwa 10 mal 10 Zentimeter großes Loch in den Asphalt der Skaterbahn geschnitten.