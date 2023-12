Nach Wohnhausbrand bei Nordhausen: Welle der Hilfsbereitschaft für betroffene Familie

Wolkramshausen Im August stand ein Wohnhaus im Kreis Nordhausen in Flammen. Die darin wohnende Familie verlor ihr ganzes Hab und Gut. Wie die Einwohner des Ortes den Betroffenen beisteht.

Es war ein Abend, der die Idylle von Wolkramshausen erschütterte. Im August stand das Wohnhaus der Familie John in Flammen (die Thüringer Allgemeine berichtete). Die Zerstörung war enorm, und das Schicksal traf die Familie mit ungeahnter Härte. Die dreiköpfige Familie rund um Werner John verlor ihr gesamtes Hab und Gut.





In den folgenden Wochen nach dem Brand jedoch erwies sich die Gemeinschaft von Wolkramshausen als stark und mitfühlend. Bereits kurz nach dem Brand wurde eine erste Spendenaktion von Vertreter der Ortschaft, des Sportvereins und des DRK-Ortsvereins ins Leben gerufen. Zusätzlich startet der Imbiss Altun Döner eine beeindruckende Spendenaktion, bei der die Kundschaft großzügig Gelder für die Familie beisteuerte. Jetzt übergab der Inhaber stolz eine Spende in Höhe von 250 Euro an Werner John. Diese finanzielle Unterstützung wird der Familie in dieser schwierigen Phase Beistand bieten.

Werner John (links) freut sich über das Geld aus der Spendenaktion des Dönerladens, das hier Betreiber Murat Altun übergibt. Foto: Silvio Dietzel

Auch der Feuerwehrverein des Ortes hat eine Spende von 200 Euro überreicht. Das Geld kam durch eine besondere Aktion beim Oktoberfest zusammen. Damals hieß es: „Ein Liter Bier - Ein Euro für Familie John“ Jeder Festbiertrinker hat also mitgeholfen, damit die finanzielle Unterstützung zusammen kam.