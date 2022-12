Nach Wohnungsbrand in Bleicherode: Fünf Hausbewohner benötigen Ausweichquartier

Bleicherode. Niemand ist verletzt. Aber drei Wohnungen sind stark beschädigt.

Ein Wohnungsbrand in Bleicherode löste am Dienstag um 17.10 Uhr den Alarm aus. Die freiwilligen Feuerwehren aus Bleicherode, Obergebra, Niedergebra und Elende sowie Polizei und Rettungsdienst eilten herbei. In einem Mehrfamilienhaus stand eine Wohnung in Flammen. Alle Bewohner des Hauses konnten das Gebäude selbstständig verlassen. Niemand ist verletzt. Der Brand war in der Küche der Wohnung ausgebrochen. Durch den starken Rauch sind zwei weitere Wohnungen ebenfalls stark beschädigt worden. Die Polizei geht von einer Schadenshöhe im fünfstelligen Bereich aus. Fünf Bewohner des Hauses mussten vorübergehend in Ausweichquartieren untergebracht werden. Die Ermittlungen der Nordhäuser Kriminalpolizei zur Brandursache dauern an.