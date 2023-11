Nachrichten aus dem Kreis Nordhausen

Für die Musical-Revue „A New York Christmas“ gibt es im Dezember zwei zusätzliche Termine am Nordhäuser Theater.

Von den neuesten Angeboten in der Stadtbibliothek bis hin zum verschobenen Piaf-Abend – Hier ein Überblick über Nachrichten aus dem Landkreis Nordhausen.

Neuer Mangaclub in der Nordhäuser Stadtbibliothek

Nordhausen. Ein Mangaclub bereichert fortan das Leben in der Nordhäuser Stadtbibliothek. Zu dessen Auftaktveranstaltung am 24. November ab 14 Uhr sind alle Jugendlichen und anderen Interessierten willkommen. Abgestimmt werden soll über Angebote und Ideen, wie der Mangaclub gestaltet werden soll. Auch eigene Anregungen können eingebracht werden.

In den kommenden Wochen gibt es weitere interessante Veranstaltungen, so etwa im Rahmen der „Mittendrin“-Reihe, die jeweils 16 Uhr startet: Am 22. November steigt ein Ritterfest. Am 29. November wird zum Vorlesenachmittag eingeladen: „Das Katzenhuhn“ steht im Mittelpunkt. Um „Eliot - Das kleinste Rentier“ dreht sich alles beim Kinderweihnachtskino am 6. Dezember. Am 13. Dezember gibt es einen weihnachtlichen Bastelnachmittag. Am 20. Dezember wird aus „Lieselotte im Schnee“ vorgelesen.

Beim weihnachtlichen Lese-Café am 6. Dezember ab 16 Uhr im Lesesaal werden einige der schönsten Weihnachtsgeschichten vorgetragen sowie spannende und lustige Geschichten abwechselnd mit Musik präsentiert.

Ein offenes Strick-Häkel-Treffen ist für den 8. Dezember ab 16 Uhr geplant – mit Kuchen, Weihnachtskeksen und Getränken. red

Mehr Geld für Reinigungskräfte

Nordhausen. Eine Inflationsausgleichsprämie für Reinigungskräfte fordert die IG Bau. Wie die Gewerkschaft mitteilt, arbeiten in der Branche im Landkreis Nordhausen rund 280 Menschen in 14 Betrieben.

„Sie halten Schulen, Büros und Arztpraxen sauber, wischen Flure, saugen Teppichböden und putzen Fenster. Die Frage ist nur: Wie lange noch?“, meint Bezirksvorsitzender Matthias Lötzsch. In der Branche herrsche längst ein eigenes Inflationsgesetz: „Je größer das Loch, das die Inflation in die private Haushaltskasse reißt, desto größer ist der Druck, der Branche den Rücken zu kehren.“ Vollzeitkräfte wie Mini-Jobber würden problemlos woanders unterkommen: „Die Gastronomie sucht genauso wie der Einzelhandel händeringend Leute.“ red

Zusatztermine für Musical-Revue

Nordhausen. Schon vor der Wiederaufnahme der Musical-Revue „A New York Christmas“ am Theater Nordhausen am 8. Dezember sind alle Vorstellungen so gut wie ausverkauft. Deshalb hat das Theater nun zwei zusätzliche Vorstellungen auf den Plan gesetzt: am 21. und 22. Dezember. Die Vorstellungen beginnen jeweils 15 Uhr. Karten für die humorvolle und zu Herzen gehende weihnachtliche Musical-Revue von Ivan Alboresi und Jörg Neubauer gibt es an der Theaterkasse unter Tel.: 03631 / 62 60 555. red

Piaf-Abend wird verschoben

Nordhausen. Wegen einer Erkrankung der Sängerin muss der für Samstag, 18. November, geplante Edith-Piaf-Abend in der Traditionsbrennerei auf den 10. Februar 2024 verschoben werden. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit. Das komplette Veranstaltungsprogramm für nächstes Jahr ist ab sofort als Flyer in der Traditionsbrennerei erhältlich und unter www.traditionsbrennerei.de abrufbar. Schon im Januar stehen mehrere kulturelle Ereignisse auf dem Programm. red

Riesen-Hollywoodschaukel für Schöpfungsgarten

Urbach. Kräuterhochbeete, Beerensträucher, ein von Weiden umrahmtes Tipi: Was im Schöpfungsgarten an der St.-Johannis-Kirche von Urbach entstand, ist bemerkenswert. Dieser Tage nun überraschte der Wolkramshäuser René Fullmann die Kirchengemeinde mit einem Geschenk: eine Riesen-Hollywoodschaukel, gefertigt vom Nordhäuser Unternehmen FIB. Die Firma Uwe Dorl hatte den Transport nach Urbach übernommen.

Und es blieb nicht bei einer Überraschung. Der Teeniekreis Urbach konnte sich über eine Geldspende von Steffan Junker freuen. Er engagiert sich seit vielen Jahren für die Urbacher Jugend durch fleißiges Sammeln von Altmetallen. Mit dem Erlös unterstützt er finanziell mehrere Urbacher Vereine und Institutionen, beispielsweise die Jugend des TSV, die Jugendfeuerwehr und viele mehr. Erneut dabei auch der Teeniekreis, der das Geld für seine Arbeit mit Kindern und Jugendlichen nutzen will. red