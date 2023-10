Nachwuchs des Kinderheims Frohe Zukunft in Nordhausen radelt für den guten Zweck

Nordhausen. Kinder und Jugendliche aus dem Nordhäuser Kinderheim engagieren sich für den guten Zweck. Welche Vereine den Nachwuchs dabei unterstützt haben.

Auch in diesem Jahr fand wieder die spannende wie wichtige Sponsorenrallye der Frohen Zukunft Nordhausen statt. Gemeinsam radel dabei der Nachwuchs des Kinderheims für einen guten Zweck. Die Kinder und Jugendlichen absolvieren Runden, bei denen hinter jedem Fahrkilometer eine Sponsorenspende für den guten Zweck steht. Die Sponsoren, die vom Nachwuchs selbst gesucht werden, übergeben dann die entsprechende Spende. In Kooperation von den Rotariern und dem Lions Club Nordhausen, die das Projekt gern unterstützt haben, wurden Kosten sowie Betreuung des Zeitmesssystems für die Rallye übernommen. Alle kleinen und großen Fahrer werden darüber mit Runden und Zeiten erfasst. Am Ende kann so ermittelt werden, wie viel Geld erradelt wurde.