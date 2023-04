Nachwuchs im Landkreis Nordhausen lernen wertvolle Lektionen bei den Kinderbibeltagen

Ilfeld. Welche Werte aus Bibelgeschichten an Mädchen und Jungen aus dem Südharz auch heute noch vermittelt werden können. Und wie sich die Kinder kreativ austoben konnten.

In den vergangenen Tagen fanden in den Pfarrbereichen Ellrich, Großwechsungen und Ilfeld abwechslungsreiche Kinderbibeltage statt. Durch die Bibelgeschichte „Josef und seine Brüder“ haben die Kinder wertvolle Lektionen über Vertrauen, Hoffnung, Neid und Vergebung gelernt und sich in Workshops sowie Aktivitäten kreativ ausgetobt.

Die Gemeindepädagoginnen Doreen Bruchmann und Sandra Hesse sind begeistert vom Erfolg der Veranstaltung und betonen, wie wichtig es ist, Kinder frühzeitig für christliche Werte zu sensibilisieren: „Wir sind sehr glücklich darüber, dass so viele Kinder teilgenommen haben und mit so viel Freude dabei waren. Es ist ein Anliegen, den Kindern einen Zugang zur Bibel und den damit verbundenen Werten zu ermöglichen.“ Den abschließenden Familiengottesdienst in der Kirche in Ilfeld gestalteten die Kinder aktiv mit und fassten das Gelernte feierlich zusammen.

Die beiden Gemeindepädagoginnen möchten sich bei allen Teilnehmern, den Eltern sowie den ehrenamtlichen Betreuern für ihren Einsatz bedanken. „Ohne deren Unterstützung wäre die Durchführung der Kinderbibeltage nicht möglich gewesen. Wir sind sehr dankbar dafür“, so Doreen Bruchmann und Sandra Hesse.