Nachwuchs in Windehausen: Drei Jungstörche bereichern das Dorf

Windehausen. Ornithologe beringt die neugeborenen Tiere. Dorfbewohner freuen sich über die erfolgreiche Brutzeit.

Die Dorfbewohner freuen sich. Ihre Störche haben auch dieses Jahr erfolgreich gebrütet. Drei Jungstörche haben in Windehausen das Licht der Welt erblickt. Am vergangenen Wochenende sind sie beringt worden. Der Ornithologe Andreas Goedecke brachte nun schon zum neunten Mal in Windehausen Ringe an die Storchenbeinchen. „Für die bereitgestellte Technik bedanken wir uns bei Andreas Rzehak und der Firma Trossler“, erklärt Nancy Hoffmann im Namen der Windehäuser.