Nachwuchsgewinnung in Nordhausen mit einer Berufsmesse der anderen Art

Nordhausen. Auf eine besondere Art konnten sich Schüler aus dem Landkreis Nordhausen und der Umgebung darüber informieren, wie es für sie nach der Schule weiter gehen könnte.

Wem noch nicht klar ist, wie es nach Beendigung der Schule weitergeht, für den gibt es verschiedene Wege, sich über Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren. Aber nicht oft haben Schüler die Möglichkeit, einen potenziellen Arbeitgeber genau unter die Lupe zu nehmen und in verschiedene Berufe hineinzuschnuppern. Bei der Nordhäuser Firma Maximator hatten sie all diese Möglichkeiten. Denn um künftige Auszubildende für sich zu interessieren, geht das Unternehmen einen besonderen Weg. Und so verwandelte sich die firmeneigene Azubi-Werkstatt in eine Berufsmesse zum Anfassen.

Besucher kommensogar aus Sachsen-Anhalt

Das Interesse am „Tag der offenen Ausbildung“ war riesig. Der interessierte Nachwuchs kam nicht nur aus dem Landkreis Nordhausen und den Nachbarkreisen, sondern sogar aus Erfurt oder dem Kreis Mansfeld-Südharz. Hanna Thomas, zuständig für die Ausbildung bei Maximator, zeigte sich sehr zufrieden mit der Veranstaltung. „Es ist unser zweiter Versuch. Im letzten Jahr war das Interesse nicht so groß. Aber dieses Mal haben wir mehr geworben und uns breiter aufgestellt, das war erfolgreich. Die Resonanz ist höher, als wir erwartet haben.“

Die Besucher bekamen die Möglichkeit, sich mit den verschiedenen gewerblichen und kaufmännischen Ausbildungsberufen vertraut zu machen. Die einzelnen Anlaufpunkte bildeten dabei den gesamten Durchlauf eines Werkstücks ab. Zehn Maximator-Auszubildende betreuten eigenständig, unterstützt von zwei Ausbildern, die spannenden Stationen. Sie erklärten den Besuchern ihre Arbeit und die Maschinen, wobei oft ein informativer Austausch zustande kam. Mitmachaktionen und Bewerbungstipps bereicherten die Veranstaltung.

Wer dabei auf den Geschmack gekommen war, konnte gleich mittels Kurzbewerbung und Sofortbildkamera seine Kontaktdaten dalassen. Kevin Lützkendorf, Auszubildender zum Industriekaufmann, kümmerte sich um die Besucher. „Ich finde diesen Tag toll. Jeder kann sich informieren und Einblick gewinnen“, so der junge Mann, der durch eine Mitschülerin auf seinen jetzigen Arbeitgeber aufmerksam geworden war. Auch der angehende Zerspanungsmechaniker Roman Siegel freute sich über die vielen Besucher. Dem Azubi machte es sichtlich viel Spaß, den Gästen seinen Beruf zu erklären.

Für das nächste Ausbildungsjahr sind noch Plätze frei, erklärt Hanna Thomas. „Wir haben zwar keinen Bewerbungsschluss, aber man sollte trotzdem nicht zu lange warten.“