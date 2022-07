Nächtliche Tour zu den Fledermäusen in Neustadt

Neustadt. Ein Südharzer Ausflugstipp für den 8. Juli.

Eine kostenfreie Fledermausnachtwanderung startet am Freitag, 8. Juli, um 21 Uhr in Neustadt. Treffpunkt ist die Bushaltestelle am Wiesenplatz (Parkplatz). Für den Rückweg ab 23.30 Uhr sei eine Taschenlampe empfehlenswert, meint Naturparkführerin Anja Apel. Was der Lebensraum Neustadt für Fledermäuse zu bieten hat, entdecken die Teilnehmer auf der nächtlichen Tour an verschiedenen Stellen des Ortes, verspricht Anja Apel. Erlebbar gemacht werden die nachtaktiven kleinen Säugetiere mit Fledermausdetektoren.

Die Lebensräume und das Nahrungsangebot der wendigen Insektenvertilger schrumpfen. „Was können wir Menschen für den Schutz der Fledermäuse tun?“ Diese und andere Fragen will Anja Apel während der Tour beantworten.