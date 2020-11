Närrische Schlüsselübergabe unter vier Augen

Obwohl der Auftakt in die 5. Jahreszeit coronabedingt abgesagt wurde, übergab Bürgermeisterin Angela Simmen (pl) dennoch den symbolischen Schlüssel für die Gemeinde an Präsidentin Mandy Henning vom Görsbacher Karnevalsverein.

Es ist ein Auftakt in die närrische Jahreszeit, wie es ihn wohl noch nie gab. Dort, wo sonst vor dem Görsbacher Dorfgemeinschaftshaus Konfetti fliegt, Narren vergnügt schunkeln und die Prinzengarde tänzerisch einheizt, ist es am 11.11. 2020 ruhig – dank Corona. Doch nicht alle haben sich die Karnevalsfreude durch das fiese Virus gänzlich verderben lassen. So setzt es pünktlich elf nach elf ebenda einen Knall, der ein akustisches Zeichen durch die Goldene Aue schickt. Ihre Tradition zum Karnevalsauftakt haben sich die Schützen nicht nehmen lassen. Danach zogen sie samt Kanone gleich wieder von dannen.