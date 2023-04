Nahostexperte kommt nach Nordhausen

Nordhausen. Den Nahostkonflikt gibt es seit 75 Jahren. Warum lässt er sich nicht lösen? Peter Lintl will Antworten geben. Sein Vortrag im Bürgerhaus ist diese Woche Auftakt für eine Inforeihe zu Israel.

Mit Peter Lintl hat die Blasii-Kirchgemeinde einen der renommiertesten Nahost-Experten für einen Vortrag gewinnen können. Am Freitag, dem 28. April sind hierzu ab 18.30 Uhr alle Interessierten in die Stadtbibliothek eingeladen.

Lintl leitet den Bereich Israel bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, dem wichtigsten Think Tank zur Politik in Nahost. In seinem Vortrag erklärt er, worum es in dem seit 1948 bestehenden Nahostkonflikt geht, wer sich gegenüber steht, was die roten Linien sind.

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Israel – Annäherung in drei Schritten“ sind weitere Abende im Juni und September geplant. Für eine Reise nach Israel im Oktober nimmt die Blasiigemeinde noch Anmeldungen entgegen.