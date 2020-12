Natur aus den Fugen

Neulich habe ich diese kleine niedliche Ente an der Helme gesehen und fotografiert. Eine Ente am Wasser, das ist eigentlich nichts Ungewöhnliches. Diese aber schon, es ist eine Mandarinente, ein etwas unscheinbares Weibchen. Die wunderschön und viel auffälliger gefärbten Erpel dieser Art wären natürlich sofort aufgefallen.

Wo kommt sie her? Mandarinenten wohnen schließlich weit weg in China. Den weiten Weg aus Ostasien ist sie bestimmt nicht hergeflogen. Die Erklärung ist einfach: In Deutschland gibt es viele wildlebende Mandarinenten, sie vermehren sich und fühlen sich anscheinend richtig wohl bei uns. Inzwischen beträgt der Bestand in Mitteleuropa mehr als 7000 Exemplare, wahrscheinlich mehr als jetzt in China. Aber sie ist nicht die einzige Fremde bei uns.

Nilgans ist zum Abschuss freigegeben

Im Jahr 2018 brütete ein Pärchen asiatische Rostgänse erfolgreich am Stausee Kelbra. Fast jeder kennt die Nilgans aus Afrika, die mittlerweile in allen deutschen Bundesländern als Brutvogel nachgewiesen ist. Ihr Bestand wird in Deutschland auf über 50.000 Paare geschätzt. Da sie sich aggressiv ausbreitet und einheimische Vögel bedrohen kann, ist sie seit 2012 zum Abschuss freigegeben. In der Jagdsaison 2017/18 wurden über 23.600 Tiere erlegt.

Im Rhein-Main-Gebiet leben zirka 7000 bis 8000 Halsbandsittiche, in den Niederlanden ungefähr 15.000, und alle fühlen sich wohl. Auch Alexandersittiche und Gelbstirnamazonen haben bereits kleine Gebiete besetzt. In den Niederlanden gibt es eine schon recht große Kolonie Flamingos und am Schaalsee in Mecklenburg-Vorpommern südamerikanische Nandus. Wie kann das sein, Papageien, Flamingos und Nandus in Deutschland beziehungsweise Mitteleuropa? Wie auch bei den Entenvögeln war es der Mensch, der für die Ansiedlung der Neubürger gesorgt hat. Einst in Zoos, Parks oder Farmen gehalten, sind einige ausgebüxt, andere wurden freigelassen und sie haben hier eine neue Heimat gefunden.

Hinzugekomme Säugetiere bereiten große Probleme

Doch das ist lange nicht alles. Auch einige fremde Säugetiere haben bei uns Fuß gefasst. Hier nur eine kleine Auswahl: Waschbär, Bisam, Nutria, Marderhund und Mink (der amerikanische Nerz) waren früher beliebte Pelzlieferanten. Nachdem die Pelze zum Glück nicht mehr so hoch im Kurs stehen, wurden viele Tiere in den Farmen nicht mehr gebraucht und einfach freigelassen. Ist ja auch tierfreundlicher als töten. Nun, darüber zumindest könnte man sich in diesem Fall streiten. Diese Tiere machen uns inzwischen große Probleme, denn sie verdrängen auch die einheimischen Arten.

Aber auch kleinere Tiere treten in die großen Fußstapfen. Die Schwarzmeergrundel verdrängt in Donau und Rhein einheimische Fische, indem sie deren Laich frisst. Chinesische Wollhandkrabben ziehen die großen Flüsse hinauf und verdrängen dort einheimische Krebse. Da hilft der amerikanische Signalkrebs fleißig mit, weil er sich stärker vermehrt und die Krebspest verbreitet, die einheimische Flusskrebse tötet. Die pazifische Auster macht sich in der Nordsee breit, die heimischen Muscheln werden immer weniger. Der Asiatische Marienkäfer verdrängt die einheimischen Arten, weil er größer ist, sich stärker vermehrt und seine Larven die einheimischen Larven fressen. Der Laubholzbockkäfer aus Asien lässt große Bäume absterben, wenn seine Larven sie befallen. Und denken wir nur an den Kartoffelkäfer…

Unter den vielen fremden Pflanzen ist der Riesenbärenklau ein spektakuläres Paradebeispiel: Früher als solitäre Gartenpflanze beliebt, hat er sich heute stark vermehrt und kann durch seine Allergene sogar Menschen töten.

Trauriges Beispiel Australien

Diese Aufzählung könnte man fast unendlich fortsetzen. Fremde Tiere, Pflanzen, Pilze, Bakterien und Viren, sogenannte Neozoon, machen sich in den heimischen Biotopen breit. Die Klimaerwärmung unterstützt das zusätzlich. In anderen Erdteilen ist das nicht viel besser. Die Australier können da ein Lied singen. Europäische Tiere haben dort über 30 Prozent der einheimischen Fauna ausgerottet. In Amerika macht unser Efeu Riesenprobleme.

Wie komme ich jetzt in Corona-Zeiten eigentlich von einer kleinen, niedlichen Mandarinente zu diesen großen weltumspannenden Problemen? Es ist ganz einfach: Die Ursache ist immer der Mensch. Die fortschreitende Globalisierung hat auch in der Pflanzen- und Tierwelt große Spuren hinterlassen. Das früher geltende Prinzip "Jeder Spieler hat auch einen Gegenspieler" funktioniert dadurch nicht mehr. Wir Menschen haben alles - absichtlich oder unabsichtlich - aus den Fugen gebracht. Und wir setzten sogar noch einen drauf: Durch den Einsatz von Fungiziden und Herbiziden in der intensivierten Land- und Forstwirtschaft dezimieren wir selbst unsere Tierwelt.

Eigentlich hält die Natur die Ökosysteme in der Waage, indem sich Arten verändern und anpassen. Darwin hat uns das gelehrt. Ich befürchte aber, dass wir der Natur nicht mehr genug Zeit dafür lassen. Wir können es nicht mehr rückgängig machen. Freuen wir uns wenigstens an der kleinen Mandarinente.

(Peter Höhns ist Sprecher des Vereins Nordhäuser Ornithologen.)