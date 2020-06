Naturfreunde helfen bei Wiesenpflege in Hohenrode

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Naturfreunde helfen bei Wiesenpflege in Hohenrode

Mehr als ein Dutzend Mitglieder und Freunde des Nordhäuser BUND-Kreisverbandes haben jüngst im Park Hohenrode geholfen, die Artenvielfalt der dortigen Wiesen zu erhalten und zu fördern. Sie mähten und beräumten die Streuobstwiese. Eine zweite Mahd ist für den Herbst vorgesehen.

Erhalten werden damit nicht nur der bei vielen Parkbesuchern besonders beliebte Blütenteppich des Hohlen Lerchensporns und des Sibirischen Blausterns im Frühjahr. Der Artenreichtum der Streuobstwiese ist schon jetzt mit rund 60 Gräsern und Kräutern insgesamt auffallend hoch, was durch das Nebeneinander von Wiesen-, Wald- und Saumarten, also letztlich durch die auf der Wiese herrschenden unterschiedlichen Licht-, Nährstoff- und Konkurrenzverhältnisse bedingt ist.

Zum Vergleich: Auf einem golfplatzartigen Parkrasen können oft nur noch drei, fünf oder zehn Pflanzenarten nachgewiesen werden. Wohlgemerkt leben von oder an jeder Wiesenpflanzenart etwa sieben Insektenarten.

Der BUND will durch die Mahd nicht zuletzt die Denkmalfunktion des Villenparks Hohenrode unterstützen, indem er den Reichtum an seltenen Bäumen durch einen Reichtum an krautigen Pflanzen und Gräsern fördert.