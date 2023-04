Naturschützer plädieren für Ersatzbaustoffe anstatt weiter Gips im Südharz abzubauen

Rottleberode. BUND aus Sachsen-Anhalt kritisiert Gipsabbaupläne für den Südharz und bringt Leichtbauplatten aus Recyclingstoffen als Alternative ins Spiel.

In der Diskussion zwischen sachsen-anhaltinischer FDP und Grünen zum Thema Gipsabbau im Südharz bezieht der Bund für Umwelt- und Naturschutz aus Sachsen-Anhalt Stellung. Dieser hält das Ziel der FDP, die Gipsvorkommen im Südharz zum Abbau freizugeben, für rückwärtsgewandt und fordert, das einmalige Biosphärenreservat Südharz zu schützen statt dem Gipsabbau zu opfern.

Der Weltmarktführer für Gipsprodukte, die Firma Knauf mit ihrem Standort in Rottleberode, plane laut BUND, den Rohstoffbedarf der Bauindustrie in den nächsten Jahren durch den Gipsabbau in gigantischen Kratern in der Natur auszugleichen.

„Die Firma Knauf und die FDP agieren sehr kurzsichtig und provozieren die weitere Zerstörung dieser einzigartigen Naturlandschaft. Eine Lösung besteht darin, mithilfe der Strukturwandelmittel das Gipsrecycling und Sekundärgipsquellen in den Fokus zu rücken“, schlägt BUND-Landesverbandsgeschäftsführer Christian Kunz vor. Der Landkreis Mansfeld-Südharz werde davon profitieren, wenn er sich durch die Produktion von Leichtbauplatten aus Recyclingbaustoffen wie Lehm, Holz und Stroh als Vorreiter für Biodiversität und Klimaschutz aufstellt, so Kunz.