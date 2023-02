Naturschutz braucht Hilfe: Heide bei Ellrich soll gerettet werden

Ellrich. Der Südharzer Landschaftspflegeverband plant am Kolonnenweg in Ellrich einen Arbeitseinsatz. Naturschützer hoffen auf viele freiwillige Helfer.

Trockene Heiden zählen zu den geschützten Lebensraumtypen in Deutschland. Vor allem das Heidekraut mit seinen zarten rosa- bis purpurfarbenen Blüten prägen deren Bild. Entstanden sind die Heiden einst nach Holzeinschlag und Beweidung. Heute droht der Verlust dieser Flächen, weil sie vergrasen und verbuschen.

Am grünen Band nahe Ellrich, am Kolonnenweg entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze, liegt eine solche Fläche. „Am Spitzen Winkel gedeihen vereinzelt Heidekräuter zwischen Ginstergebüsch, aufwachsenden Buchen, Brombeeren und hohen Gräsern“, berichtet Silke Staubitz vom Südharzer Landschaftspflegeverband.

Um diesen kleinen Heidebestand und damit einen besonders wertvollen Lebensraum für zahlreiche Pflanzen- und Tierarten zu erhalten, ist am Freitag, 24. Februar, ein öffentlicher, freiwilliger Landschaftspflegeeinsatz am „Spitzen Winkel“ geplant. Vorgesehen ist, Grasbewuchs und Gebüsch zu entfernen, Sträucher zurückzuschneiden, die Fläche vom Schnittgut zu befreien und einen ehemaligen Holzpolterplatz zu beräumen. „So können die für das Heidekraut lebenswichtigen Standortfaktoren verbessert und ihr Bestand an diesem Standort gesichert werden“, meint Staubitz.

Freiwillige Helfer, die die Naturschutzarbeit am Grünen Band unterstützen möchten, sind willkommen. Treffpunkt ist am Freitag, 24. Februar, um 13 Uhr in Ellrich am Ende der Waldstraße, dem Eingang des Ellricher Stadtwaldes und Beginn des Waldlehrpfades. Dort können Fahrzeuge abgestellt werden. Ortskundige Helfer können den Weg zum Spitzen Winkel selbst antreten. Die Veranstalter holen Teilnehmer auch gern mit Fahrzeugen am Treffpunkt ab. Die Arbeiten finden unter fachkundiger Anleitung statt. Werkzeuge und Handschuhe werden gestellt.