Martina Röder, Geschäftsführerin der Neanderklinik in Ilfeld, freut sich über die Auszeichnung durch die Oskar-Patzelt-Stiftung.

Neanderklinik in Ilfeld zweimal ausgezeichnet

Ilfeld. Pflegeeinrichtung in Ilfeld erhält den „Großen Preis des Mittelstandes“ der Oskar-Patzelt-Stiftung

Es ist keine leichte Zeit für Einrichtungen wie die Neanderklinik Harzwald GmbH. „Sensible Abläufe im tagtäglichen Umgang mit denen, die diese Welt nicht mehr verstehen, gebrechlich sind und dennoch unseren Respekt und unsere Liebe verdienen, werden unter dem Eindruck von Covid-19 nicht einfacher. Um so erstaunlicher, wenn es Einrichtungen gibt in denen, trotz aller Widrigkeiten, Wissen und Herzblut für alte und kranke Menschen in die Waagschale geworfen werden“, berichtet Peter Dyroff vom Meeco-Kommunikationsdienst.

Seit 1993 als Krankenhaus in privater Trägerschaft stehe das einstige Klinikum seit 2000 vorbildhaft für eine stationäre Pflegeeinrichtung, die sich auf die Versorgung und Betreuung von Menschen mit Demenz spezialisiert hat. In Ilfeld verfügt sie über 110 Pflegeplätze einschließlich integrierter Kurzzeit- und Tagespflege mit 15 Plätzen.

TA-Newsletter für die Region Nordhausen Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In diesem Jahr erhielt die Einrichtung für ihr Engagement und ihre konstante Leistung auf dem Gebiet der Organisation und der Weiterentwicklung der Pflege, nach einer ersten Nominierung 2016 und einer Auszeichnung als Finalist 2020, die renommierte Prämierung – als Preisträger beim „Großen Preis des Mittelstandes“ der Oskar-Patzelt-Stiftung. „Von Beginn an sahen die Mitarbeiter der Einrichtung einen großen Schwerpunkt im Qualitätsmanagement einschließlich eines Risiko-Managements der Notfall- und Ausfallpläne. Die hausinterne Fehlermöglichkeitseinflussanalyse (FMEA) betrachtet das Team der Einrichtung dabei nicht als notwendiges Übel, sondern als Chance“, so Dyroff weiter.

Eine Herangehensweise, die gerade im Krisenjahr 2021 dazu führte, dass sich die Pfleger auf das Wichtigste konzentrieren konnten – den sensiblen Umgang mit ihnen anvertrauten Menschen und deren Angehörigen.

„Besonders stolz sind wir“, erklärt Martina Röder, Geschäftsführerin der Einrichtung, „dass wir seit Beginn der Corona-Pandemie keine einzige Covid-19-Infektion innerhalb der Pflegeeinrichtung verzeichnen mussten. Deshalb nehmen wir die Auszeichnung als Preisträger des Mittelstandspreises als eine Herausforderung an, verbunden mit dem Auftrag, uns stetig weiterzuentwickeln und unsere Erfahrungen an zukünftige Generationen in der Pflege weiterzugeben.“

Und weil die Performance der Neanderklinik die Bundes-Jury so überzeugt habe, wurde das Thüringer Unternehmen gemeinsam mit drei weiteren von ursprünglich mehr als 30 Preisträgern noch mit der Ehrenmedaille der Oskar-Patzelt-Stiftung ausgezeichnet.

Doch die Neanderklinik arbeitet nicht nur an der ständigen Fortbildung des eigenen Teams, sondern pflegt intensive Kontakte mit dem Deutsch-Ukrainischen Pflegeverband in puncto Neueinstellungen von qualifizierten Pflegefachkräften.

Weitere Kooperationen pflegt die Klinik mit Partnern des Gesundheitswirtschaftsmarktes und der Pflegewissenschaft. Seit 2005 unterhält die Einrichtung zudem eine eigene Akademie für Gesundheits- und Pflegeberufe, in der Ausbildungen zu Fachkräften der Geriatrie und Gerontopsychiatrie sowie von Betreuungskräften, Pflegedienstleitungen und Pflegeassistenten angeboten werden.