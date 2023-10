Neu am Südharz-Klinikum Nordhausen: Medizinisches Versorgungszentrum erweitert Leistungsspektrum

Nordhausen. Menschen, die ihn ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt sind, finden nun Unterstützung und Begleitung im Nordhäuser Krankenhaus. Worin der Tätigkeitsschwerpunkt der neuen Mitarbeiterin liegt.

Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) am Südharz-Klinikum hat mit der Etablierung einer Ergotherapie das Leistungsspektrum erweitert. Dies teilt Markus Garzke mit, Referent der Geschäftsführung des Klinikums. Miriam Esther nahm ihren Dienst als Ergotherapeutin auf. Durch Zusatzqualifikationen liegt der Tätigkeitsschwerpunkt von Miriam Esther in der Handtherapie. Inhalte einer Behandlung sind dabei unter anderem: Schmerzreduktion, Verbesserung von Koordination, Kraft und Sensibilität. Die Ergotherapie unterstützt und begleitet Menschen, die in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt oder davon bedroht sind, um sie bei der Durchführung von Betätigungen in verschiedenen Bereichen zu stärken.