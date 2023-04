Neu im Landkreis Nordhausen: Farbiges Papier trifft auf Fingerfertigkeit

Nordhausen. Geschick ist bei den neuen Kursen der Volkshochschule Nordhausen gefragt. Was man aus Papier alles herstellen kann und wann man diese besondere Kunst erlernen kann.

Die Volkshochschule (VHS) Nordhausen erweitert ihr Programm um neue Angebote. Ab Ende Mai stehen zwei Origami-Kurse im Programm. Origami ist eine jahrhundertealte Papierfalttechnik, die ursprünglich aus Japan stammt.

Los geht es am 25. Mai für Interessierte ohne Vorkenntnisse. In dem Einsteigerkurs werden praktische und dekorative Modelle gefaltet: eine farbenfrohe Sternenschachtel und ein Etui als Verpackung für kleine Geschenke – die Modelle sind nützlich und Hingucker zugleich. Auch die dekorativen Kirschblüten lassen sich leicht nachfalten.

Für Geübte mit etwas Fingerfertigkeit geht es am 8. Juni weiter. In diesem zweiten Origami-Kurs entstehen die klassischen Kraniche und weitere Modelle. Das farbenfrohe Origami-Papier wird von der Kursleiterin gestellt. Alternativ kann mit Upcycling-Papier (Zeitschriften, Flyer, Kalenderblätter) gearbeitet werden. Alle Modelle wirken auf ihre Art – und ob einfarbig, schwarz-weiß oder wunderbar gemustert, das entscheidet der persönliche Geschmack. Beide Kurse starten jeweils um 18 Uhr an der VHS in der Grimmelallee 60 in Nordhausen.

Anmeldung unter Telefon: 03631 / 60 910 oder www.vhs-nordhausen.de