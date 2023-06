Neu in Nordhausen: Hofladen aus dem Eichsfeld verstärkt künftig den Wochenmarkt

Nordhausen. Das Nordhäuser Rolandsfest erfordert eine Marktpause. Aber ab nächster Woche hat der Wochenmarkt am Rathaus eine Neuheit zu bieten.

Die Beschicker des Wochenmarktes in Nordhausen gehen am Sonnabend, 10. Juni, aufgrund des Rolandsfestes in eine kurze Pause, teilt Katrin Schiel von der Deutschen Marktgilde mit. Am 17. Juni kehren sie mit ihrem Angebot auf den Marktplatz am Rathaus zurück. Zudem gebe es gute Neuigkeiten, berichtet Katrin Schiel. Mit dem Hofladen Schafberg habe sie einen neuen Beschicker für den Wochenmarkt gewinnen können.

Mit regionalen Wurstspezialitäten aus dem Eichsfeld möchte der Hofladen die Marktbesucher künftig samstags überzeugen. Das Wochenmarkt-Team von Nordhausen erwartet seine Besucher dienstags, donnerstags, freitags und samstags von 8 bis 13 Uhr auf dem Rathausplatz mit frischen Produkten und kompetenter Beratung.