Neue Bäume für Nordhäuser Kornmarkt

Am Kornmarkt wurden vier Bäume als Ersatz für hitzegeschädigte Laubbäume gepflanzt. Darüber informierte Lutz Fischer, Sprecher der Stadverwaltung. Gesetzt wurden mit der Gleditschie (Lederhülsenbaum) und Purpureschen Arten, die sich gut an die im Zuge des Klimawandeld geänderten Bedingungen anpassen können.

An der Poststraße in Nähe des Meerpferdchenbrunnens wurde ein Amberbaum gepflanzt.

Darüber hinaus wurden ein Baum im Park des Kunsthauses Meyenburg durch eine private Spende und zwei Bäume in Bielen, und zwar am Kindergarten Sonnenschein und in der Kalten Gasse, gesetzt.