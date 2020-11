Das Thema Klimaschutz ist durch die Corona-Pandemie etwas in den Hintergrund getreten. Dennoch finden immer wieder Baumpflanzaktionen in den Südharzer Wäldern statt, um den dortigen Schäden wirksam zu begegnen.

Ein Beispiel dafür ist das Pflanzen von 20 Douglasien im Harzrigi-Wäldchen durch junge Südharzer im Rahmen einer berufsbildenden Maßnahme zum Thema Naturschutz Deutscher Wald.

„In unseren Projektwochen machten sich die zwanzig Teilnehmer durch Waldbegehungen mit der derzeitigen Situation in den Wäldern vertraut, bevor sie dann ‘ihre’ Bäume selbst pflanzen durften“, sagte Projektleiter Karsten Jakschik, Natur- und Umweltpädagoge beim Nordhäuser Berufsbildungszentrum (BBZ). Begleitet wird das Projekt von zwei Ausbildern und einer Sozialpädagogin des BBZ.

.„Unser Stadtwald bei Harzrigi hat wie viele Wälder in Deutschland sehr unter den vergangenen Dürreperioden und dem daraus resultierenden Borkenkäferbefall gelitten. Deshalb freuen wir uns besonders über die Bäume, die das BBZ gesponsert hat“, sagt Stadtförster Axel Axt. Demnächst solle auch hier mit Mischpflanzungen von Douglasie und Weißtanne weiter aufgeforstet werden. Insgesamt 1000 Bäume stehen noch in diesem Jahr auf dem Plan für dieses Waldgebiet.

Die Douglasien seien deshalb gut geeignet, weil sie schneller wachsen als Fichten und relativ resistent gegen Trockenheit und Borkenkäferbefall sind, so der Stadtförster. Im September vergangenen Jahres hatte die Interessengemeinschaft Rotwild den ersten großen Anstoß für die Wiederaufforstung im Südharz gegeben, als über 300 Menschen im Ellricher Stadtwald 1000 Weißtannen anpflanzten. Eine weitere derartige große Pflanzaktion sei vorerst nicht geplant, sagte Niels Neu von der Interessengemeinschaft. „Nun sind die Profis am Zuge“, so Neu mit Blick auf das Südharzer Forstamt.

Und dort steht man diesem Thema sehr aufgeschlossen gegenüber. „Wir haben Bergahorn und Douglasien bereitstehen, um sie durch Nordhäuser Schüler im Revier Christianenhaus in den Boden zu bringen“, so Forstamtsleiter Gerd Thomsen.

Doch derzeit mache die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung. „Wenn die Corona-Bedingungen wieder etwas gelockert werden, können wir loslegen“, sagt Thomsen. Möglichst noch im Dezember, hofft er.