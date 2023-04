Neue Balkone und Mietergärten für Nordhäuser Wohnblock: So laufen die Bauarbeiten im Ossietzky-Hof

Nordhausen. Aktuell werden am Block in der Dr.-Robert-Koch-Straße in Nordhausen die Balkone gestellt. Im Quartier plant die Städtische Wohnungsbaugesellschaft für 2023 weitere Arbeiten.

Auch 2023 bleibt das Plattenbauquartier Ossietzky-Hof in Nordhausen-Nord das größte Projekt der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft (SWG). Aktuell werden die neuen Balkone am Block in der Dr.-Robert-Koch-Straße gestellt, teilt das Unternehmen mit. Diese umfangreichen Arbeiten dauern bis voraussichtlich Ende Juni. Auch die Mietergärten im Erdgeschoss sollen dieses Jahr angelegt werden.

Ein weiterer Fokus liegt der SWG zufolge 2023 auf der Sanierung des Wohnblockes in der Ossietzky-Straße 3-6 und in der Neugestaltung des Innenhofes. Insgesamt investiert das Unternehmen bis 2025 rund 20 Millionen Euro in das Gesamtkonzept.

Das Projekt Ossietzky-Hof ist eines von fünf IBA-Vorhaben (Internationale Bauausstellung Thüringen) in der Rolandstadt, die sich unter der Überschrift „Klimaregion Nordhausen“ mit den Themen Ressourcenschutz und Umbau der Energiesysteme beschäftigen. „Mit dieser Quartiersentwicklung nehmen wir die Herausforderungen der Energiewende an. Wir zeigen, was möglich ist, und dass die geforderten neuen Standards zu neuen Wohnqualitäten führen können“, sagt SWG-Chefin Inge Klaan.



Das Besondere an dem Wohnhof ist das Energiekonzept

Der leergezogene Block mit 40 Wohnungen in der Ossietzky-Straße 3-6 ist aktuell balkonlos. Hier läuft seit Ende November 2022 die Entkernung. Versorgungsstränge, Fenster und Haustüren werden komplett erneuert. Neben Fernwärme wird das Gebäude mit erneuerbaren Energieerzeugungsanlagen ausgestattet. „Fast alle Aufträge für die Sanierung sind erteilt“, so Klaan weiter. Die größten Eingriffe erfolgen in den Eingängen 3 und 6. Dort werden zwei Aufzüge eingebaut, wodurch sich der Bestand an barrierefreien Wohnungen in Nord deutlich vergrößert. Bis Anfang 2024 soll dieser Wohnblock fertiggestellt sein.

Parallel zur den Sanierungen starten in diesem Jahr auch die Umgestaltungsarbeiten im Innenhof. Dieser soll entsiegelt und mit Mietergärten, Bäumen, Spielplatz, Fahrradhaus und Grünflächen aufgewertet werden. Auch neue Wege und Stellplätze werden angelegt. „Jeden Baum, den wir nach Nordhäuser Baumschutzsatzung fällen mussten, ersetzen wir auch. Darüber hinaus pflanzen wir eine Großzahl zusätzlicher einheimischer Gehölze“, versichert die SWG-Chefin.

Das Besondere am Ossietzky-Plattenwohnhof ist das gebäudeübergreifende Energiekonzept. Bis zu 40 Prozent der benötigten Energie für Heizwärme und Warmwasser soll im Quartier selbst erzeugt werden. Der Plattenbau in der Dr.-Robert-Koch-Straße wurde nach KfW-Standard 100 energetisch ertüchtigt. Eine bis zu 30 Kilowatt starke Photovoltaikanlage mit 135 Solar-Modulen auf dem neuen Dach des Gebäudes wird beispielsweise für den Betrieb von Hauslüftungs- und Wärmerückgewinnungsanlagen, von Wärmepumpen in Ergänzung zur Fernwärme und Ladestationen für Autos und Fahrräder genutzt. Die Zimmerabwärme wird für die Warmwasseraufbereitung erschlossen.

In einem letzten Schritt plant die SWG in der Albert-Traeger-Straße einen Neubau mit integriertem Erdspeicher, der die erzeugte Energie unabhängig vom Verbrauch puffern soll. Mit einem Baustart rechnet SWG-Chefin Inge Klaan nicht vor 2024.