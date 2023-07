Heringen. Die neue Woche beginnt für alle Autofahrer, die bei Heringen die A 38 nutzen, mit schlechten Nachrichten: Die nächste Baustelle ist da. Und sie bleibt lange.

Bei Heringen sollen am Montag, 17. Juli, umfangreiche Sanierungsarbeiten an der Fahrbahndecke der A 38 beginnen, kündigt die Untere Verkehrsbehörde in Nordhausen an. Bis zum 24. November sind diese geplant. Das heißt: Alle Nutzer der Autobahn müssen sich mal wieder auf Einschränkungen und teilweise Sperrungen einstellen.