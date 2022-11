Neue Beiträge zur Geschichte im Kreis Nordhausen

Nordhausen. Nordhäuser Geschichts- und Altertumsverein und das Stadtarchiv bringen den 47. Band ihrer Buchreihe heraus.

Der Nordhäuser Geschichts- und Altertumsverein und das Stadtarchiv geben auch dieses Jahr wieder einen Band in der Buchreihe „Beiträge zur Geschichte aus Stadt und Landkreis Nordhausen“ heraus, berichtet Vereinssprecherin Marie-Luis Zahradnik. Ab sofort gebe es den 47. Band in regionalen Buchhandlungen und beim Verlag Steffen Iffland für 20 Euro.

Auf 185 Seiten komme der Band mit elf Themen vom 14. bis in das 21. Jahrhundert. Paul Lauerwalds Aufsatz über Prägungen der Nordhäuser Reichsmünzstätte mache den Anfang. Der Beitrag „Ignis in urbe furit. …“ handele über Werke des Gymnasialrektors Johann Joachim Meier in Nordhausen.

Wie wurde man Soldat zu Zeiten der Freien Reichsstadt? Diese und andere Fragen rund um das Soldatenleben an biografischen Einzelfallbeispielen beantworte der frühere Stadtarchivar Peter Kuhlbrodt in seiner Abhandlung über „Soldatenwerbung und Desertion in der Freien Reichsstadt Nordhausen im 17. und 18. Jahrhundert“.

Die Dokumentation über Erinnerungen aus einem Tagebuch über „Unsere alte Stadt“ von Detlef Krause befasse sich mit dem Nordhausen von 1905. Das Tagebuch sei von Fritz Kruse geschrieben worden, der darin die Straßen und Plätze seiner Stadt malerisch in Worten wiedergibt, die mit zahlreichen Abbildungen ergänzt werden.

Wolfram Theilemann widme sich dem „Keiser-Prozess in Nordhausen“. Ein Nachlassrest im Stadtarchiv habe die Gelegenheit geboten, hier den Prozess gegen Heinrich Keiser zu beleuchten. Hans-Jürgen Grönke habe sich für seinen Beitrag auf die Spurensuche von Friedrich Rauschs Leben in Nordhausen begeben. In Heinz Günter Schmidts Aufsatz gehe es um ein Russenlager in Gudersleben.