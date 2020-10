Neue Berufsausbildung für Nordthüringen gefordert

Nicht nur die Südharzer Wirtschaft, sondern auch das Bildungssystem sollte den technologischen Wandel in der Automobilindustrie aufgreifen. Dafür hat sich CDU-Kreistagsvize René Fullmann ausgesprochen. „Ein Kfz-Mechatroniker kann so ein Auto nicht warten“, sagte er mit Blick auf Elektro- und Wasserstoffmobilität. Die Politik müsse sich deshalb dafür stark machen, dass beispielsweise die nötigen qualifizierten Elektriker nicht nur in Gera, sondern auch in Nordthüringen ausgebildet werden.

Landrat Matthias Jendricke (SPD) regte an, Kontakt mit dem auch im Wasserstoffsektor tätigen Nordhäuser Unternehmen Maximator aufzunehmen, um zu erfahren, welche Spezialisierungen gebraucht werden. Nicht zuletzt müssten auch die Werkstätten für die Berufsschüler entsprechend ausgestattet sein, weiß Jendricke um die Notwendigkeit steter Investitionen.