Neue Brennblase bewahrt 110-jährige Nordhäuser Tradition

Eine neue Brennblase wurde heute in der Traditionsbrennerei montiert. Auf ihr sollen Spezialdestillate von Echter Nordhäuser hergestellt werden. Die Blase fasst 80 Liter und soll regelmäßig laufen, um möglichst vielen Besuchern das Brennen vor Ort zeigen zu können, berichtet Brennereichef Thomas Müller. Unter anderem werden auf ihr ab Herbst Destillate für Gins gewonnen. Diese waren bisher auf einer 100 Jahre alten Vakuumbrennblase destilliert worden. Nordbrand investiert in Blase und den aufwendigen Umbau des ehemaligen Kesselhauses 100.000 Euro. Die Anlage wurde von der Firma Arnold Holstein gefertigt, deren Monteur installierte am Mittwoch die Neuerung, bevor sie vom Zoll abgesegnet wird. „Mit der Brennblase setzen wir eine über 110-jährige Tradition am Standort Grimmelallee 11 fort“, resümierte Thomas Müller erfreut.