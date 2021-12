Neue Bürgermeisterin in Nordhausen startet im Januar

Nordhausen. SPD möchte im Rathaus eine zweite Beigeordnetenstelle und wünscht sich vom Oberbürgermeister mehr Optimismus.

Nach der Wahl von Alexandra Rieger (SPD) zur Bürgermeisterin der Stadt Nordhausen erhofft sich die SPD-Stadtratsfraktion „einen neuen Wind“ in der Rathausspitze. „Vom Oberbürgermeister Kai Buchmann erwarten wir eine fachlich begründete Aufgabenverteilung innerhalb der Stadtverwaltung, die auch die geplante Besetzung einer zweiten Beigeordnetenstelle berücksichtigt“, erklärt Fraktionschef Hans-Georg Müller. In der Sitzung des Hauptausschusses am Mittwoch erwartet er „einen schlüssigen Vorschlag für eine mögliche Stellenausschreibung eines zweiten Beigeordneten und eine Struktur, die der Aufgabenvielfalt der Stadt Nordhausen gerecht wird“.

Die neue Bürgermeisterin Alexandra Rieger wird ihr Amt am 11. Januar antreten. Damit wird die langjährige Tradition von sozialdemokratischen Bürgermeistern (unter anderem Klaus Wahlbuhl und Matthias Jendricke) fortgesetzt. Diese erfolgreiche Politik sei über viele Jahre hinweg von christdemokratischen Beigeordneten flankiert worden. „Wenn man es schafft, durch eine besser aufgestellte Hausleitung wieder Präsenz und Ansprechbarkeit in der Landeshauptstadt zu erreichen, sind wir auf einem guten Weg, Nordhausen voranzubringen“, meint Müller. Die Stadt verfüge über ausreichende finanzielle Möglichkeiten, um auch wieder Investitionen anzuschieben. Mit der zusätzlichen Millionenunterstützung für das Theater und die Corona-Härtefallleistung sei die Stadt gut aufgestellt, so dass auch weiterhin freiwillige Leistungen wie die Kita-Essenszuschüsse möglich sind.

Die SPD erwarte vom Oberbürgermeister in der Öffentlichkeit eine positive Darstellung der Stadt Nordhausen. „Der derzeitig praktizierte Pessimismus entspricht in keiner Weise der Leistungsfähigkeit unserer Stadt“, betont Müller.