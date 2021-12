Neue Computertomographen am Nordhäuser Südharz-Klinikum

Nordhausen. Die verbesserte Technik hilft, beispielsweise Tumore automatisch zu erkennen und anzuzeigen.

In den nächsten Tagen werden im Nordhäuser Südharz-Klinikum zwei Computertomographen (CT) der neuesten Generation, darunter ein zweienergetischer CT, installiert. „Damit wird sich uns Medizinern eine neue Welt der Diagnostik erschließen”, schwärmt der Chefarzt des Radiologischen Institutes, Professor Ansgar Malich. „So wird unter anderem die Untersuchung des Herzens, der Herzkranzgefäße wesentlich einfacher, vor allem ist eine Medikamentengabe während der Untersuchung dann oft nicht mehr nötig.

Zudem wird eine verbesserte Kontrolle von Tumoren unter der laufenden Therapie und die Beurteilung, ob der Tumor noch vitale Anteile besitzt, möglich sein”, so der Mediziner.

Weiterhin könne mittels eines leistungsfähigen Rechners das Ausmaß der Überblähung einzelner Lungenlappen und Segmente der Patienten automatisch analysiert werden, was wiederum eine differenzierte Betrachtung des gesamten Organs zulassen wird und wichtig für die Therapieplanung der Pneumologen und Thoraxchirurgen ist.

„Auch eine bessere Schlaganfalldiagnostik wird mit den beiden neuen Geräten und deren Leistungsspektren möglich durch eine verbesserte Perfusionsbildgebung des Hirns“, heißt es in der Mitteilung des Südharz-Klinikums. So können die Mediziner künftig zum Beispiel die Perfusion des gesamten Gehirns der Patienten in einer Notfalluntersuchung schnell beurteilen, auch die Gefäße des menschlichen Körpers werden präziser und kontrastierter zu erkennen sein.

Tumore der Lunge werden künftig automatisch erkannt und angezeigt, Vergleichsuntersuchungen von Tumoren zu Voruntersuchungen so computergestützt erleichtert. Durch die Anwendung von Algorithmen der künstlichen Intelligenz wird die Bilddatenqualität verbessert. Was noch ein wesentlicher Fortschritt der neuen Technologie sein wird, ist die deutlich reduzierte Strahlendosis durch bestimmte technische Lösungen, der die Patienten ausgesetzt sein werden.

„Für die Mitarbeiter der Radiologie ist die Einarbeitung in die neue Hard- und Software durchaus nicht einfach, in der jetzigen Zeit auch eine Belastung, aber auch eine positive Herausforderung gleichermaßen”, sagt Malich und ergänzt: „Unser Team wird das meistern, denn wir verfügen neben aktuell 13 Ärzten, davon sieben Fachärzte, auch über 29 examinierte medizinisch-technische Röntgenassistenten, also qualifiziertem Fachpersonal in der Radiologie. Das ist leider nicht mehr oft in Deutschland der Fall.“