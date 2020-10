Nordhausens Traditionsbrennerei ist um eine Attraktion reicher. Mittwoch enthüllten Architektin Pia Wienrich und Brennereichef Thomas Müller eine neue Brennblase. Seit zwei Wochen wird der Nachfolger einer Blase von 1908 von den Nordbrand-Experten auf Gin- und Kümmel-Rezepturen eingestellt, die hier fortan gebrannt werden sollen. Die ersten Zuschauer seien von den Einblicken in diese Handwerkskunst begeistert gewesen, so Müller. Das Schau-Brennen soll immer donnerstags ab 11 Uhr erfolgen. Nordbrand hatte rund 100.000 Euro in das von Arko-Bauplanung konzipierte Projekt investiert.