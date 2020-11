Neue Elektrik für Schule in Nordhausen-Ost wird geplant

Nordhausen. Die 37 Jahre alte Technik in der Grund- und Regelschule am Förstemannweg soll flott gemacht werden für die Digitalisierung.

Ganze 37 Jahre! So alt sind die elektronischen Anlagen der Grund- und Regelschule „Am Förstemannweg“ in Nordhausens Stadtteil Ost. 1983 sei die Bildungseinrichtung erbaut worden, und aus diesem Jahr stamme auch die Technik im Gebäudeinneren, erklärte am Mittwochabend der städtische Bauamtsleiter Heiko Müller. Damit entspricht die Elektrik in weiten Teilen weder den aktuellen Vorschriften noch den Anforderungen für den Schulbetrieb und den digitalen Unterricht, lautet zudem das Urteil aus dem Rathaus.