Neue Etappe für Nordhäuser Feuerwache: Start beim Rohbau

Das wichtigste Bauvorhaben Nordhausens geht in die nächste Phase: Seit Mittwoch werden am Standort der neuen Feuerwache in der Zorgestraße Baukräne das Geschehen dominieren, teilt Rathaussprecher Lutz Fischer mit. An die pünktlich abgeschlossenen Erdarbeiten fügten sich entsprechend des Zeitplans die nun beginnenden Rohbauarbeiten an. Nach einer nicht ganz zweijährigen Bauzeit werde 2021 die Inbetriebnahme und Übergabe der Feuerwache an die Feuerwehr der Stadt avisiert, so Fischer.

Die Gesamtkosten belaufen sich derzeit auf 18 Millionen Euro, wovon das Land Fördermittel in Höhe von 1,5 Millionen Euro bereitstellt und das Landratsamt einen Baukostenzuschuss von 891.000 Euro gewährt. Der Neubau ist notwendig, da die derzeit genutzten Liegenschaften der Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Wehr Mitte in desolatem Zustand sind.