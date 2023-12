Neue Fahrplanhefte gibt es für den Kreis Nordhausen

Nordhausen Die Nordhäuser Verkehrsbetriebe können die neuen Fahrpläne nicht mehr an alle Haushalte verteilen. Wer ein Heft haben will, muss es sich selbst holen. Es gibt dafür mehrere Orte.

Die neuen Fahrpläne sind bei sämtlichen Verkehrsunternehmen in Nordthüringen am vergangenen Sonntag in Kraft getreten – somit auch in der Stadt und dem Landkreis Nordhausen. Dieser Schritt erfolgt zeitgleich mit dem europaweiten Fahrplanwechsel der Eisenbahngesellschaften.

„In diesem Jahr gibt es auch wieder ein Fahrplanheft“, informiert Thorsten Schwarz, Geschäftsführer der Nordhäuser Verkehrsbetriebe. „Der Regionalfahrplan für Nordthüringen wird aber nicht mehr an jeden Haushalt verteilt. Ab sofort ist das Fahrplanheft im Stadtwerke-Servicecenter am Bahnhofsplatz, im Energie-Service-Center in der Rautenstraße, im Kundenzentrum der Energieversorgung Nordhausen in der Straße der Genossenschaften, bei den Nordhäuser Stadtwerken in der Robert-Blum-Straße 1, bei den Bus- und Straßenbahnfahrern, in den Fahrscheinagenturen, im Bürger-Service-Zentrum des Landkreises sowie in der Nordhäuser Stadtinformation erhältlich.“

Für telefonische Auskünfte stehen den Fahrgästen die Mitarbeiter im Stadtwerke-Servicecenter unter Telefon: 03631 / 629 170 gern zur Verfügung. Das Servicecenter hat täglich von 8.30 bis 12.30 Uhr sowie von 13.15 bis 17 Uhr geöffnet.