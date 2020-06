Neue Fahrscheinautomaten in den Straßenbahnen in Nordhausen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neue Fahrscheinautomaten in den Straßenbahnen in Nordhausen

Nach mehr als 16 Betriebsjahren sind die Fahrscheinautomaten in den Nordhäuser Straßenbahnen technisch überholt und werden jetzt ausgetauscht, teilen die Nordhäuser Verkehrsbetriebe mit. Die derzeit neu installierten Geräte bieten den Fahrgästen einen größeren Komfort beim Ticketkauf. Insgesamt werden durch die Firma Init zwölf mobile Automaten in den Straßenbahnen der Verkehrsbetriebe und vier mobile Automaten in den Triebwagen der Harzer Schmalspurbahnen ersetzt.

„Der erste neue Fahrscheinautomat wurde bereits eingebaut und soll bis Mitte Juni im laufenden Betrieb getestet werden“, erklärt Stefan Länger, Betriebsleiter für den Straßenbahnverkehr. Nach dem Testlauf sollen dann bis Ende Juni alle restlichen 11 Straßenbahnen mit den neuen Fahrscheinautomaten ausgestattet werden.

Die neuen Automaten erhöhen den Komfort des Fahrscheinkaufs und sind barrierearmer als die Vorgängermodelle. Die Fahrgäste erhalten fast das gesamte Fahrscheinsortiment vom Einzelfahrschein über die 4-Fahrten-Karte bis hin zur Monatskarte jeweils für den Stadt- und Regionalverkehr. Jahreskarten müssen jedoch weiterhin über das Stadtwerke-Servicecenter bezogen werden. Ihren gewünschten Fahrschein können Fahrgäste mit Münzen, Scheinen, EC- und diversen Kreditkarten sowie mit dem Handy per NFC (Near Field Communication) bezahlen. Der Fahrkartenkauf bei den Fahrern steht auch weiterhin zur Verfügung, sollte aber aus betrieblichen Gründen nur noch im Ausnahmefall genutzt werden.

„Die Erneuerung der Automaten ist ein großer technischer Fortschritt für unser Verkehrsunternehmen sowie für die Nutzer. Unsere Straßenbahnfahrer werden aktuell in die neue Technik eingewiesen und stehen im Rahmen der Einführung der neuen Modelle den Fahrgästen für Fragen zur Verfügung“, berichtet Länger.