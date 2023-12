Die Ernennung von Professorin Sandra Meusel an der Hochschule Nordhausen durch Professor Viktor Wesselak.

Hochschule Neue Forschung in Nordhausen widmet sich dem Thema der sozialen Ungleichheit

Nordhausen Sandra Meusel wird ab dem kommenden Sommersemester das Nordhäuser Hochschulteam als Professorin verstärken. Sie lehrt künftig im Studiengang Gesundheits- und Sozialwesen.

Die Hochschule Nordhausen freut sich über eine neue Professorin. Sandra Meusel wird am 1. April 2024 zur Professorin ernannt. „Sie ist Wissenschaftlerin im Bereich der Sozialen Arbeit und wird den Studiengang Gesundheits- und Sozialwesen mit ihrer Expertise bereichern, insbesondere im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe“, berichtet Hochschulsprecherin Tina Bergknapp.

Ihre wissenschaftliche Laufbahn begann sie an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena, wo sie ihr Studium der Sozialarbeit/Sozialpädagogik mit einem Diplom abschloss. Meusels Promotion, die das Thema „Freiwilliges Engagement und soziale Ungleichheit“ behandelte, zeugt von ihrem Engagement und Verständnis für soziale Gerechtigkeit. Ihre Arbeit beleuchtet die individuellen, familiären und gesellschaftlichen Dynamiken, die bei der Herausbildung von Engagement in sozial benachteiligten Gruppen eine Rolle spielen.

Seit 2017 war Sandra Meusel als Professorin für Soziale Arbeit an der SRH Hochschule für Gesundheit in Gera tätig. Ab 2019 übernahm sie dort zudem die Leitung des Bachelor-Studiengangs Soziale Arbeit.

Die Ernennung an der Hochschule Nordhausen erfolgte am Dienstag durch den Vizepräsidenten für Forschung und Entwicklung, Professor Viktor Wesselak. Er ist davon überzeugt, dass Sandra Meusel eine große Bereicherung für die Hochschule und ihre Studenten sein wird. „Die vielfältigen Aktivitäten der Hochschule Nordhausen in den Bereichen Forschung und Zusammenarbeit mit der Praxis begeistern mich. Meine zukünftige Tätigkeit eröffnet mir die Chance, mich gemeinsam im Team und mit den Studierenden für die Region stark zu machen – darauf freue ich mich sehr“, betont Sandra Meusel.