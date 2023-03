Neue Haltestelle für Nordhäuser Theater-Shuttle

Nordhausen. Welche Änderung auf Nordhäuser Theatergäste zukommen und ab wann dies gilt.

Aufgrund der Baumaßnahmen der Stadt Nordhausen ergibt sich eine Änderung für den Shuttle-Bus, der das Publikum zu den Theater-Veranstaltungen von Nordhausen nach Sondershausen und zurück bringt. Wie Pressereferentin Renate Liedtke erklärt, startet dieser nicht mehr wie gewohnt in der Käthe-Kollwitz-Straße vor dem Theater, sondern fährt ab sofort für unbestimmte Zeit an der Bushaltestelle vor dem Café Central in der Töpferstraße 1 ab.