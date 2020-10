Groß war der Optimismus vor knapp fünf Jahren. Für fast jedes der 80 Ferienhäuser auf Seelano gebe es Interessenten, freute sich Projektentwickler Axel Heck. Mit dem Bauunternehmer Silvio Wagner war er bereit, 20 Millionen Euro am Sundhäuser See zu investieren.

Allein, die Nachfrage stockte. Bis heute sind etwa 30 Häuser verkauft. Ein Ferienhaus darf man eben nur als solches an Touristen vermieten oder selbst als Zweitwohnsitz nutzen.

Heck und Wagner wollten deshalb schon vor Jahren aus Seelano ein allgemeines Wohngebiet machen. In den Stadtrat fand das Thema damals nicht, zu groß war der Widerstand. Ein Wohngebiet am Sundhäuser See verstößt gegen den Flächennutzungsplan und gegen das Integrierte Stadtentwicklungskonzept, das Wohnungsneubau vor allem in der Innenstadt und in Nord vorsieht.

Axel Heck und Silvio Wagner planen auf den einstigen Flächen von Dyckerhoff einen Campingplatz am Sundhäuser See. Foto: Axel Heck

An diesen Rahmenbedingungen hat sich nichts geändert. Doch warten Heck und Wagner nun mit einem neuen Konzept auf: Neben rund 60 Einfamilienhäusern auf der Halbinsel im Sundhäuser See, die als Ferien- wie Wohnhäuser genutzt werden können sollen, planen sie auf den einstigen Flächen von Dyckerhoff einen Campingplatz mit 120 Stellplätzen, 16 Ferienwohnungen, Zeltwiese und Gaststätte. Drei Millionen Euro sollen dafür bis 2023 investiert werden.

Die noch unveräußerten etwa 30 Wohnbauflächen samt Häusern würde er bis Ende 2021 alle verkaufen können, ist Heck vom Bedarf überzeugt. Und am Markt sollte sich auch Stadtentwicklung orientieren. „Stadtentwicklung ist doch keine Planwirtschaft.“ Sein Argument: Nur wenn es attraktive Wohnbauflächen gibt, kann man auch junge Leute in der Region halten und Zuzug generieren.

Im Rathaus weiß man, dass der Flächennutzungsplan schon elf Jahre alt und wie auch das Integrierte Stadtentwicklungskonzept fortzuschreiben ist. Doch sei das frühestens ab 2022 möglich, sagt Martin Juckeland vom Amt für Stadtentwicklung mit Blick auf die Haushaltslage.

Der Stadtrat soll schon jetzt über eine nötige Bebauungsplanänderung für das Vorhaben von Heck und Wagner entscheiden. „Der Campingplatz ist ein echter Mehrwert für die Stadt“, sagt Linke-Fraktionschef Michael Mohr, ein kritischer Begleiter von Seelano. Nun auch der Idee zuzustimmen, dass aus einer reinen Ferienhaussiedlung ein Wohngebiet wird, hält er für möglich. Doch stellt er Bedingungen: Es brauche einen verbindlichen Beschluss, dass ein Konzept für die gesamten Kiesgewässer erstellt wird. „Und über das angedachte Wohngebiet hinaus darf es vorerst keine weiteren Wohnbauflächen an den Kiesgewässern geben.“ Stich-Wort