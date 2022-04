Neue Infotafeln für Wanderer rund um Bad Sachsa

An der Webersbrücke in Bad Sachsa wurde auch eine neue Tafel aufgestellt. Im Bild (von links): Klaus George, Lutz Rockendorf, Frank Kellner, Detlef Eckert, Dieter Vogt und Lothar Graf.

Bad Sachsa. Bad Sachsa hat seine touristische Infrastruktur verbessert.

Elf Informationstafeln in und um Bad Sachsa wurden in den zurückliegenden Wochen erneuert. Wanderer und Gäste des Kurortes finden sie unter anderem am Salztalparadies, am Minigolfplatz und in der Uffestraße.

Die neuen Wanderkarten auf den Tafeln würden nun perfekt zu den im letzten Jahr vom Harzklub installierten Beschilderungen in und um Bad Sachsa passen, heißt es vom Regionalverband Harz als Träger des Natur- und Geoparks.

Jede Tafel stellt eine regionale Pflanzen- oder Tierart vor, zeigt eine geologische Besonderheit oder erzählt ein Stück Ortsgeschichte. Empfohlene Wanderziele sind unter anderem die Kranichteiche bei Neuhof, die Teichlandschaft um Walkenried oder die Zwergenlöcher am Karstwanderweg.