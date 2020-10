Nächtigte ein späterer Bundespräsident 1945 im Mittelwerk-Stollen? Neue Veröffentlichungen lassen es vermuten.

Vor 75 Jahren endete eine der seinerzeit größten unterirdischen Rüstungsproduktionsvorhaben im und um den Kohnstein bei Nordhausen, welches auf unmenschlicher Zwangsarbeit im KZ Mittelbau-Dora basierte.

Heinrich Lübke, der Bundespräsident der BRD in den Jahren 1959 bis 1969, war Insidern bereits in Nazideutschland als eine hochwichtige Person bekannt. Kein Wunder, schließlich war er einer der Entscheider in einem Stab sowie der „Baugruppe Schlempp“, die für das Oberkommando der Wehrmacht mit SS und dem Reichsminister Albert Speer in Peenemünde auf Usedom Projekte und Bauvorhaben durchführte, die im allerhöchsten Interesse des Reiches standen.

Ein Beispiel – und eng mit Peenemünde und Nordhausen verbunden – ist das Aggregat A4, die Rakete V2, die federführend von Wernher von Braun entworfen worden war. KZ-Häftlinge mussten dazu unter teils unmenschlichen Bedingungen Zwangsarbeit leisten und bezahlten mit ihrem Leben.

Auf Basis einer Monografie des jüngsten Abteilungsleiters im damaligen Mittelwerk, der von Peenemünde abkommandiert wurde, ergeben sich neue Fakten. Demnach war ihm die Baugruppe Schlempp mit dem Ingenieur Lübke bekannt, denn er entwarf in Peenemünde für die Halle 4 den Teststand. Im Mittelwerk leitete er eine Bauabteilung, die sich mit den Ein- und Umbauten in den Stollen und Kammern sowie an der Fließserientechnik und an der Waffe selbst befasste und vom Entwurf bis zur Ausführung unter Einsatz von KZ-Häftlingen Projekte realisierte.

Ein pikantes Projekt war 1945 – vor dem Hintergrund des Untergangs – ein Auftrag des Generaldirektors Georg Rickhey, für die Herren der Baugruppe Schlempp Büros in einer Kammer im Kohnstein des Mittelwerks auszubauen. Büros mit Kabinen, im hinteren Teil mit Betten, für sich und die Sekretärinnen.

Diese Büros wurden mit allen Kräften, darunter Häftlingen, innerhalb von 24 Stunden aufgebaut. Die Konstruktion bestand aus Dämmplatten und Hartfasermaterial. In den Decken wurde die Lüftungstechnik vorgesehen. Der hohe Bau- und Rüstungsstab verließ das Mittelwerk aber nach kurzer Zeit in Richtung Bayern, die Büroeinbauten wurden zurückgebaut.

Hat Heinrich Lübke als stellvertretender Leiter des Stabs Schlempp im Mittelwerk diese Arbeiten mit den Häftlingen direkt befohlen und im Kohnstein genächtigt?

1959 wurde Lübke zum Bundespräsidenten gewählt. Das wichtigste außenpolitische Projekt war ihm die Entwicklungshilfe, die Bekämpfung des Hungers in der Welt. 1969, offenbar bereits schwer erkrankt, legte Lübke sein Amt nieder und verstarb kurze Zeit später.

Wir kennen heute viele Fakten um das ehemalige KZ Mittelbau-Dora, als Tatort für die Produktion des Todes. Die Mittelwerk GmbH war die juristische Person, die als Entwickler, aber insbesondere als Produzent von sogenannten Vergeltungswaffen wie den Raketen doch noch den sogenannten Endsieg vor dem Hintergrund eines bereits verlorenen Weltkriegs sichern sollte. Bombensicher, in Stollen und Kammern im Bergmassiv, gesichert gegen Luftangriffe.

Die Häftlinge mussten in unmenschlicher Zwangsarbeit den Stollen ausbauen oder wurden bei Wind und Wetter auf anderen Baustellen eingesetzt. Die teils katastrophalen Verhältnisse für die Zwangsarbeit forderten Gesundheit und Leben in Größenordnungen. Mindestens 20.000 Häftlinge starben.