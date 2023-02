Der Nordhäuser Stadtarchivar Wolfram Theilemann bereitet mit seinem Team eine neue Kabinettausstellung in der Flohburg vor.

Neue Schau in Nordhausen: Geschichte und Fotos aus einem fernen Krieg

Nordhausen. Das Flohburg-Museum in Nordhausen gewährt einen Blick in das Kriegstagebuch eines Nordhäuser Offiziers. Auch Arnold Zweig spielt eine Rolle im Grünen Salon.

Eine neue Sonderausstellung eröffnet das Flohburg-Museum am Donnerstag, 9. März, im Grünen Salon des Hauses in der Barfüßerstraße. Diese trägt den Titel „Was der Mensch braucht – Wir und die anderen im Osten“.

Vor gut 100 Jahren tobte der Erste Weltkrieg, der Nachkrieg dauerte bis 1923. Nach Rückschlägen hatte das Deutsche Reich 1915 Teile des damaligen Russisch-Polen und des Baltikums besetzen können. Dadurch entstand zwischen Ostsee und der oberen Weichsel ein Besatzungsregime. Es wurde 1915 bis 1918 als „Militärstaat Ober Ost“ bekannt. Hier trafen deutsche Soldaten aus allen Teilen des Reiches auf eine Bevölkerung von Millionen Menschen mit einer ihnen meist unbekannten ethnischen Vielfalt und religiösen Fremdheit.

Die Banner-Ausstellung bietet und illustriert eine Novelle des Schriftstellers Arnold Zweig (1887 – 1968). Er schrieb sie in Erinnerung an seine Militärdienstzeit in der Pressestelle des „Oberbefehlshabers Ost“, wo er für Zensur zuständig war. Die Novelle wird umrahmt von zeitgenössischen Frontfotos eines Nordhäuser Offiziers, dem Kriegstagebuch eines weiteren Nordhäuser Offiziers und anderen Exponaten. Die Ausstellung läuft bis zum 18. Mai dieses Jahres.