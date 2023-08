Neue Selbsthilfegruppe in Nordhausen: Probleme besprechen und Trost spenden

Nordhausen. Eine neue Nordhäuser Selbsthilfegruppe lädt Betroffene ein, sich aneinander anzuvertrauen und auszutauschen. Natürlich alles streng vertraulich.

Gemeinsam Erfahrungen austauschen, Kraft und Hoffnung miteinander teilen, gemeinschaftlich Probleme besprechen und sich gegenseitig bei der Genesung unterstützen. Dazu lade die „Selbsthilfegruppe für Co-abhängige und beziehungssüchtige“ Interessierte und Betroffene ein, berichtet Jessica Piper, Sprecherin des Landratsamtes. Verschwiegenheit habe dabei natürlich die höchste Priorität.

Co-Abhängigkeit ist eine Beziehungsstörung, in der sich Menschen von anderen abhängig machen und sich selbst vernachlässigen. Co-abhängige und beziehungssüchtige Menschen neigen dazu, andere Menschen (Partner, Eltern, Kinder, Freunde, Verwandte, Kollegen und andere) als einzige Quelle ihrer Identität, ihres Selbstwertes und ihres Wohlbefindens zu nutzen und an Beziehungen, die ihnen offensichtlich schaden, festzuhalten. Sie neigen dazu, die Bedürfnisse anderer über die eigenen zu stellen, in Helferrollen zu geraten und sich als Opfer zu fühlen.

Wer unter solchen Problemen leidet und Teil dieser Selbsthilfegruppe werden möchten, kann sich per E-Mail an gesundheitsfoerderung@lrandh.thueringen.de wenden. Alle Daten werden streng vertraulich behandelt.