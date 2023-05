Neue Tagespflege in Bleicherode stellt sich mit Tag der offenen Tür der Öffentlichkeit vor

Bleicherode. Was die Gäste zur offiziellen Eröffnung der Tagespflege des Jugendsozialwerkes Nordhausen in Bleicherode erwartet. Für eine Namensfindung sind noch kreative Köpfe gefragt.

Mit einem Tag der offenen Tür am Samstag, dem 13. Mai, stellt sich die neue Soweno-Tagespflege in Bleicherode der Öffentlichkeit vor.

Um 10 Uhr erfolgt die feierliche Eröffnung des Neubaus, der durch eine Verbindung an das Seniorenheim grenzt. Für den integrierten Saal, der auch von der Öffentlichkeit für Feste oder Seminare gemietet werden kann, wird übrigens noch ein Name gesucht. Vorschläge dafür können am 13. Mai eingebracht werden.

Ebenfalls eröffnet wird die Podologie von Helge Hoßbach, die in das Gebäude der Tagespflege mit eingezogen gezogen ist. Von 11 bis 16 Uhr dürfen sich die Besucher auf Auftritte des Chors der Grundschule sowie der Ellricher Blasmusikanten freuen. Selbstverständlich dürfen alle Räume an diesem Tag besichtigt werden. Für das leibliche Wohl der Gäste wird bestens gesorgt; Getränke und Würstchen sind kostenlos im Angebot.

Wer an diesem Tag keine Zeit für einen Besuch hat, kann zu den Öffnungszeiten der Tagespflege vorbeikommen und sich umschauen. Es besteht auch die Möglichkeit zu kostenlosen und unverbindlichen „Schnuppertagen“, bei dem die Senioren an bis zu drei Tagen die Angebote kennenlernen können.