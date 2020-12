Das neue Laborsystem DSX des Herstellers Dynex-Technologies ist im Südharz-Klinikum in Betrieb gegangen.

Neue Technik für das Labor im Südharz-Klinikum in Nordhausen

Das Südharz-Klinikum sei in Thüringen eines der wenigen Krankenhäuser, das über ein eigenes Labor verfügt, betont Geschäftsführer Guido Hage. „Das ermöglicht unserem Haus nicht nur eine schnelle Diagnostik, sondern garantiert eine hohe Qualität der Arbeit“, meint er. „Auch sind wir seit vielen Jahren ein verlässlicher Partner der niedergelassenen Ärzte der Region.”

Um diesem Anspruch auch in Zukunft gerecht zu werden, sei jetzt das neue Laborsystem DSX des Herstellers Dynex-Technologies in Betrieb gegangen. Dieses bewältige ein breites Spektrum an Laboruntersuchungen voll automatisiert. „Damit kann unser Labor auch auf die ständig steigende Zahl der zu untersuchenden Proben reagieren”, berichtet Heiko Saalbach, Leiter der Medizintechnik im Klinikum.

Mit dem neuen System werde die Stuhl-Untersuchung auf okkultes Blut zur Darmkrebs-Früherkennung durchgeführt. Sie gelte als die effektivste Laboruntersuchung in der Medizin. Jahrzehntelang wurde ein einfacher chemischer Test durchgeführt: Es gab kleine Briefchen mit Feldern, auf die der Patient selbst an drei aufeinanderfolgenden Tagen etwas Stuhlprobe auftragen musste. Bei Vorhandensein von rotem Blutfarbstoff (Hämoglobin) im Stuhl erfolgte ein Farbumschlag, und der Test konnte vom Hausarzt ausgewertet werden.

Allerdings habe dieser Test einen Haken, denn er sprach auch auf Hämoglobin von Tieren an, weshalb man vor der Testung tagelang keine fleischliche Kost zu sich nehmen durfte. Dieser Mangel sei durch die kassenärztliche Bundesvereinigung behoben worden, erklärt Saalbach. Es dürfen nur noch hochspezifische immunologische Teste durchgeführt und abgerechnet werden, die ausschließlich menschliches Blut erfassen und keine Kreuzreaktionen mehr mit tierischem Hämoglobin aufweisen.

Auf dem neuen Automaten können noch weitere klinisch-chemische Teste abgearbeitet werden. Wie der Nachweis von Pankreas-Elastase. Wenn die Bauchspeicheldrüse nicht genügend davon produzieren und in den Darm abgeben kann, ist zu wenig davon im Stuhl vorhanden.

Möglich ist auch der Nachweis von Calprotectin, der bei der Diagnostik einer ganzen Reihe chronisch entzündlicher Darmerkrankungen eine Rolle spielt.

Andererseits gibt es eine ganze Menge mikrobiologischer Stuhl-Untersuchungen – nämlich Teste auf bakterielle, virale und parasitäre Durchfall-Erreger, die als Serien-Enzymimmunteste wesentlich genauer und noch dazu deutlich preiswerter sind als manuelle Einzel-Schnellteste, die bisher durchgeführt wurden. Dazu gehören vor allem einige der in Deutschland am häufigsten vorkommenden viralen Brechdurchfall-Erreger wie Noroviren, die sehr leicht übertragen werden können und daher hoch ansteckend sind, Rotaviren, die vor allem bei sehr kleinen Kindern und sehr alten Menschen gefunden werden, sowie Adenoviren, die besonders wegen ihrer Desinfektionsmittel-Resistenz gefürchtet sind.

Außerdem sei mit diesem Automaten die sogenannte Clostridium difficile assoziierte Diarrhoe über den Nachweis der Toxine A und B in einer Stuhlprobe möglich, erklärt Professor Reinhard Kappe, Leiter des Labors. Diese können nach einer heute oft erforderlichen Antibiotika-Therapie anderer Infektions-Krankheiten auftreten und bei rechtzeitiger Diagnose gut behandelt werden.