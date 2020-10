Zurecht zweifeln Menschen an der Elektromobilität. Obwohl klar ist, dass diese bereits die nächste technologische Entwicklungsstufe nach dem Verbrennungsmotor ist, an den wir uns so sehr gewöhnt haben. Da deren Emissionen jedoch schädliche Treibhausgase sind, muss es weggehen vom Benziner und Diesel, die im 21. Jahrhundert antiquiert wirken.

Ökologisch betrachtet sind Elektro-Autos hingegen auch ein zweischneidiges Schwert. Zwar stoßen sie vor Ort keine Verbrennungsabgase aus und sorgen so lokal für eine Verbesserung der Luft, doch dort, wo der Strom produziert wird, um so mehr, da der Stromverbrauch steigt. Hinzu kommen die verbauten Akkus, für dessen Produktion Seltene Erden benötigt werden. Die wiederum sorgen in den Ländern, wo sie zu Tage gefördert werden für immense Umweltprobleme. Doch die Problem-Werkstoffe stecken nicht nur in den Akkus. Sondern auch in den Motoren, egal ob E-Auto, Hybrid-Wagen, Wasserstofffahrzeug oder Windkraftanlage. Darum gilt es, nicht sofort bestimmte Techniken zu verteufeln. Das Augenmerk der Politik und der Konsumenten sollte auf der umweltschonenden Rohstoffproduktion liegen. Oder noch besser: auf dem 100 prozentigen Recycling aller nicht mehr benötigten Produkte.