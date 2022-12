Heinz Rodolf Kunze wird erst im Dezember des kommenden Jahres in Bleicherode gastieren.

Neue Termine für Auftritte von Künstlern in Bleicherode

Bleicherode. Gunther Emmerlich und Heinz Rudolf Kunze gastieren erst in den kommenden Jahren im Kulturhaus Bleicherode.

Für die geplanten Veranstaltungen mit Gunther Emmerlich und Heinz Rudolf Kunze im Kulturhaus Bleicherode wurden Ersatztermine gefunden. Dies teilt Vera Johne, stellvertretende Geschäftsführerin des Heimat- und Kulturvereins der Landgemeinde mit. Die Auftritte der beliebten und bekannten Künstler mussten auf Grund von energetischen Sanierungsmaßnahmen im Kulturhaus verschoben werden.

So findet am 9. Dezember 2023 die Veranstaltung „Werdegang“ mit dem bekannten Rockpoeten Heinz Rudolf Kunze statt. Die Lesung mit Gunther Emmerlich kann leider erst am 7. Januar 2024 nachgeholt werden. Alle bereits erworbenen Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit.

Tickets sind direkt im Kulturhaus oder per E-Mail an kontakt@kulturhaus-bleicherode.de oder unter der Telefonhotline 036338 / 45 39 30 erhältlich.